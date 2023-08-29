وزير الداخلية يصل إلى بغداد

وكان في استقبال وحيدي لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي نظيره العراقي "عبد الأمير الشمري".



ومن محاور زيارة وزير الداخلية إلى العراق الاطلاع على الاستعدادات وأوضاع زوار أربعين الإمام الحسين (ع) والتشاور للتنسيق بشكل أكبر في تقديم الخدمات للزوار.