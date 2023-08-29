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الثلاثاء 29 آب 2023 ساعة 15:08

محكمة باكستانية تحكم بإطلاق سراح عمران خان وتعليق إتهاماته

محكمة باكستانية تحكم بإطلاق سراح عمران خان وتعليق إتهاماته
وقال محامي رئيس الوزراء السابق بابار أوان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد قالت إنه يتعين إطلاق سراح خان بكفالة.
 
ولم يتضح ما إذا كان سيتم إطلاق سراح نجم الكريكيت السابق (70 عاما) على الفور، حيث يواجه سيلا من القضايا الأخرى.
 
وكان محامو خان قدموا التماسا منفصلا أمام نفس المحكمة، وطلبوا من القضاة إصدار أمر للسلطات بعدم اعتقاله بتهم أخرى.
 
وكان أنصار خان قاموا بأعمال شغب ونهبوا منشآت عسكرية بعد اعتقاله الأخير في مايو الماضي.
 
وأدانت محكمة محلية في إسلام آباد خان في وقت سابق من الشهر الجاري، بتهمة سرقة هدايا غالية الثمن كانت تخص الدولة.
 
وكان خان تلقى هذه الهدايا من العديد من الدول خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء في الفترة بين عامي 2018 و2022.
 
يشار إلى أنه بموجب القانون الباكستاني، يتعين تسليم الهدايا الواردة من دول أخرى إلى الخزانة العامة.
رقم : 1078795
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