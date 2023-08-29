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الثلاثاء 29 آب 2023 ساعة 15:11
وزير الدولة لحكومة 'الدبيبة' يستقيل تنديدا بمساعي التطبيع
وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عادل جمعة قدّم استقالته اعتراضا على محاولة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
رقم :
1078796
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