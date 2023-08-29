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الثلاثاء 29 آب 2023 ساعة 17:21

رئيس الصومال لإرهابيي 'حركة الشباب': إستسلموا قبل فوات الأوان

رئيس الصومال لإرهابيي
وقال حسن شيخ محمود،في كلمة أوردتها وكالة الأنباء الصومالية إن "عهد الميليشيات" قد ولى، وإن الجيش الوطني الصومالي "يلاحق فلول المتمردين في المناطق الريفية النائية من محافظات البلاد".
 
وأشار،أن الجيش الصومالي يلاحق فلول الحركة بعد أن تم القضاء عليها وطردها في مواقع كثيرة من البلاد ودعا إرهابيي الحركة "إلى الاستسلام، والاستفادة من العفو العام، وذلك قبل فوات الأوان".
 
وثمن الرئيس الصومالي العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش بالتعاون مع القوات المحلية للأقاليم الإدارية، حيث "تتواصل الجهود الكثيفة للقضاء على شوكة فلول مليشيات الإرهابيين الذين انهزموا في قتالها أمام بسالة القوات المسلحة الوطنية"، بحسب شيخ محمود.
 
وتأتي دعوة الرئيس الصومالي في الوقت الذي تتقدم فيه قوات الجيش في أكثر من ولاية، لا سيما ولاية غلمدغ، إذ استعادت القوات مدينة عيل بور الاستراتيجية في الولاية، والتي كانت خاضعة في السنوات الماضية لسيطرة الحركة.
 
وتخوض القوات الصومالية منذ أكثر من عقد معارك ضد حركة الشباب الإرهابية، التي تبنت العديد من الهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين والأمنيين.
رقم : 1078807
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