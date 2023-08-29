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الثلاثاء 29 آب 2023 ساعة 17:33

قائد حرس الحدود: لدينا تنسيق جيد مع العراق

قائد حرس الحدود: لدينا تنسيق جيد مع العراق
وقال العميد كودرزي على هامش تفقده لمنفذ جذابة الحدودي بمحافظة خوزستان (جنوب غرب): قمنا بالزيارة الميدانية والمراقبة الجوية للحدود، هناك أمن جيد للغاية على حدود البلاد، ولدينا تنسيق دبلوماسي جيد مع العراق.
 
وأضاف: قمنا بالتنسيق مع العراق على عدة مراحل واتفقنا على تزويد بعضنا البعض بالأخبار والمعلومات الحدودية، ولمنع دخول وخروج المواطنين بشكل غير قانوني، كذلك قمنا بالتنسيق فيما يخص دخول وخروج الأسلحة أو أي عمل محظور آخر من أجل توفير أمن ملائم للغاية للزوار في جميع حدود البلدين بطريقة منسقة.
 
وأكد قائد حرس الحدود انه لا توجد أي مشكلة فيما يخص دخول الزوار باعداد كبيرة الى العراق عبر المنافذ الحدودية الستى للمشاركة في مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام، والتي وصفها بانها ملحمة عظيمة يشارك فيها عدة ملايين من مختلف دول العالم والتي ستكون مؤسسة للحضارة الإسلامية بفضل الله.
 
واكد العميد كودرزي على وجود تنسيق جيد بين قوى الامن الداخلي وحرس الحدود مع الاجهوة المعنية بزيارة الاربعين الحسيني، وقال : يوم الأمس، وصلت حشود كبيرة من الزوار إلى حدود مهران، وهم يتحركون بهدوء وسلاسة، كما أن حدود جذابة مليئة أيضًا بالزوار الذين يتحركون بسلاسة ودون توقف.
 
ودعا قائد حرس الحدود الايراني الزوار الى اختيار اقرب منفذ حدودي قريب من مناطق سكانهم من بين المنافذ لحدودية الستة مع العراق.
رقم : 1078810
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