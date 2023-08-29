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الثلاثاء 29 آب 2023 ساعة 19:15

حكومة صنعاء تحذر أمريكا من تحركات استفزازية في البحر الأحمر

حكومة صنعاء تحذر أمريكا من تحركات استفزازية في البحر الأحمر
وفي السياق، رأى نائب وزير الخارجية اليمنية التابعة لأنصار الله، حسين العزي أن: "الحرب العدوانية لم تنته بعد على اليمن، ووصول قوات أمريكية في هذا التوقيت الحساس لا يخدم المنطقة ولا السلام"، مؤكدًا أنّ سلامة الملاحة البحرية تحتاج إلى ابتعاد تام عن الاستفزازات.
 
وكان العزي قد أشار، في وقت سابق من مطلع الشهر الجاري، إلى أن: "اليمن في حال حرب مع أمريكا، ومن المهم ألا يخطئ أحد الحسابات، وإنذارتنا للطرف الأمريكي مُنطلقة من الحرص على سلامة الملاحة في البحر الأحمر".
 
بدوره، أشار اللواء الركن محمد القادري قائد لواء الدفاع الساحلي إلى أن القوات البحرية تراقب التحركات الأمريكية، في البحر الأحمر واستطلاع البحرية موجود، مؤكدا أن أي استفزاز في المياه الإقليمية اليمنيّة ستكون القوات البحرية والدفاع الساحلي حاضرين وبقوة.
 
ومن جانبه، أكد وزير النقل عبد الوهاب الدرة أن: "القوات الأمريكية أتت إلى البحر الأحمر بعد مرحلة من الفشل، والاقتناع بأنّ الجهود التي بُذلت عن طريق أدوات أمريكا في المنطقة، وصلت إلى طريق مسدود".
 
من جهته، قال وزير الثروة السمكية محمد الزبيري إنه: "عندما أنذرنا السعودية والإمارات بأننا سنستخدم القوة، ذهبوا لجلب أمريكا إلى البحر الأحمر لتحميهم خوفا من القوات المسلحة اليمنية؛. مؤكدا على أن:ّ "الدور الأمريكي هو دور يتمخض عن مخاطر كبيرة جدًا، يبحثون أولاً السيطرة على ثروات اليمن وعلى باب المندب وإعادة تموضعهم في العالم".
رقم : 1078824
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