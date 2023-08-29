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الثلاثاء 29 آب 2023 ساعة 19:16

اتفاق إيراني عراقي لرفع مستوى التعاون الأمني على الحدود

اتفاق إيراني عراقي لرفع مستوى التعاون الأمني على الحدود
ويشير الاتفاق الموقع اليوم بين وحيدي والشمري، الى التعاون الايراني العراقي من خلال تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بزوار الاربعين الحسيني الذين يقصدون العراق قدوما من افغانستان وباكستان، ومرورا بالاراضي الايرانية.
 
كما ينص الاتفاق الموقع بين طهران وبغداد اليوم، على تعاون الجانبين في مجال نقل الزوار الاجانب عبر المنافذ الحدودية المشتركة، باتجاه العتبات المقدسة في العراق.
 
ووصل وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي اليوم الثلاثاء الى بغداد، لمتابعة سير الاجراءات المتعلقة باحياء الذكرى الاربعينية لاستشهاد الامام الحسين (عليه السلام)، حيث التقى بنظيره العراقي عبد الامير الشمري.
رقم : 1078825
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