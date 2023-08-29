هل تفتح زيارة البرهان لمصر الباب لحلحلة الأزمة السودانية؟

وقال البرهان خلال اللقاء الذي جرى في القصر الرئاسي بالعلمين، إن القيادة السودانية تسعى لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي إلى أن يختار الشعب السوداني من يحكمه.

وأضاف أنه لا نزعة لدى القوات المسلحة للاستيلاء على السلطة، ولا الحكم في السودان.

من جانبها، قالت الرئاسة المصرية -في بيان-، إن لقاء السيسي مع البرهان شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور بشأن الجهود الرامية لتسوية الأزمة.

وأضافت الرئاسة المصرية أن السيسي أكد موقف مصر بالوقوف إلى جانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، مشيرة إلى أن البرهان أشاد بالمساندة المصرية للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.

وكان مجلس السيادة السوداني قال -في بيان-، إن رئيس المجلس سيجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس المصري تتناول تطورات الأوضاع في السودان، والعلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز دعمها وتطويرها.