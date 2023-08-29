هل تفتح زيارة البرهان لمصر الباب لحلحلة الأزمة السودانية؟

وقال البرهان خلال اللقاء الذي جرى في القصر الرئاسي بالعلمين، إن القيادة السودانية تسعى لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي إلى أن يختار الشعب السوداني من يحكمه.
وأضاف أنه لا نزعة لدى القوات المسلحة للاستيلاء على السلطة، ولا الحكم في السودان.
من جانبها، قالت الرئاسة المصرية -في بيان-، إن لقاء السيسي مع البرهان شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور بشأن الجهود الرامية لتسوية الأزمة.
وأضافت الرئاسة المصرية أن السيسي أكد موقف مصر بالوقوف إلى جانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، مشيرة إلى أن البرهان أشاد بالمساندة المصرية للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.
وكان مجلس السيادة السوداني قال -في بيان-، إن رئيس المجلس سيجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس المصري تتناول تطورات الأوضاع في السودان، والعلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز دعمها وتطويرها.
وفي وقت سابق، أفاد مجلس السيادة الانتقالي بأن رئيسه اجتمع -أمس الاثنين- في مدينة بورتسودان (شرق السودان) مع أعضاء الحكومة المكلفة، وبحث معهم أداء الجهاز التنفيذي بالبلاد خلال المرحلة الماضية، والملامح العامة لخطط وبرامج الحكومة.م
ميدانيًا، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود عيان ومصدر طبي -اليوم الثلاثاء- أن 39 شخصًا على الأقل قتلوا جراء قصف على منازل مدنيين في حي السكة الحديد في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور (غرب السودان)، وذلك خلال اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقالت المصادر، إن معظم القتلى من النساء والأطفال، وبينهم أسرة قُتل كل أفرادها.
من جهته، أفاد مصدر بأن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني حلّق بكثافة -صباح اليوم الثلاثاء- في سماء الخرطوم، وأن قوات الدعم السريع ردّت بإطلاق نيران المضادات الأرضية.
وأشار المصدر إلى أن المعارك لم تحسم بعد حول عدد من المواقع العسكرية الإستراتيجية، بينها سلاح المدرعات وسلاح المهندسين.
يُذكر أن المواجهات المستمرة بين الجيش والدعم السريع أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص، وفق منظمة "أكليد" غير الحكومية.
كما أجبر القتال أكثر من 4.6 ملايين شخص على الفرار، وفق أحدث الإحصاءات التي تنشرها الأمم المتحدة.
ونقل وزير الثقافة والإعلام السوداني غراهام عبد القادر، عن البرهان قوله، إن البلاد ستعتمد على مواردها الذاتية لمواجهة المخاطر، وشكر الشعب السوداني على التفافه حول الجيش، لدحر ما وصفه بالتمرد الغاشم.
ويعدّ هذا الاجتماع الأول لرئيس مجلس السيادة مع الحكومة بشكل مباشر، منذ اندلاع المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل/نيسان الماضي.
كما قال إعلام مجلس السيادة السوداني، إن رئيس المجلس التقى في بورتسودان وفدًا شعبيًا من ولاية غرب دارفور، يضم رموزًا مجتمعية وإدارات أهلية، وقيادات شبابية برئاسة سعد عبد الرحمن بحر الدين، سلطان "دار مساليت".
ووفق المصدر، تناول اللقاء أوضاع اللاجئين السودانيين في تشاد والجهود الجارية لإيصال المساعدات الإنسانية لهم. وقال السلطان سعد بحر الدين، إنه نقل لرئيس مجلس السيادة الحاجة الماسة لهؤلاء اللاجئين للضرورات من غذاء ومأوى.
وتبدو افاق الحلول السياسية للازمة في السودان وقد دخلت في انفراجة مفترضة بحسب مراقبين،بددت سماءها المحتجبة بفعل المعارك الدائرة بين الحليفين السابقين. انفراجة قد تكون اولى علائمها اول زيارة لرئيس المجلس العسكري في السودان عبدالفتاح البرهان خارج البلاد منذ بدء الحرب منتصف تيسان ابريل الماضي، الى مدينة العلمين المصرية ولقائه مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي.
تلك الزيارة التي تحدث مراقبون انها حدثت في اطار تفاهمات جانبية مع قوات الدعم السريع ،لخروج امن للبرهان الى مصر ،الدولة المعنية المباشرة بمفاصل الازمة السودانية ،قد تبدو اسهم تلك الانفراجة السياسية متقدمة، ضمن رحلة مكوكية ستقود البرهان الى السعودية والامارات ضمن امال انتعاش الحلول السياسية للازمة الراهنة.
وتباينت الاراء في الاونة الاخيرة في السودان ،فمواقف البرهان الاخيرة باستمرار حربه ضد الدعم السريع ،ومكافحة التمرد برأي متابعين تؤشر الى ان الحل والعقد هي بيد البرهان ،لكن معارضين من المعسكر الاخر يؤكدون ان قائد الجيش السوداني وعبر مواقفه يؤكد انه مستمر في تلك الحرب التدميرية للسودان رغم وجهة نظر حميديتي وخططه لحل الازمة الراهنة التي تتضمّن رؤية لـتأسيس الدولة السودانية الجديدة،تقوم على ارساء نظام حكم فدرالي، ديمقراطي، ومدني.
وبينما لا تزال تلك المحاولات والمساعي ترواح مكانها ضمن الشروط والشروط المضادة بين معسكري البرهان وحميدتي ،لا تزال المعارك تستعر في مدن العاصمة الخرطوم حيث يواصل الجيش السوداني استهداف مواقع الدعم السريع بالمدفعية بينما تؤكد الاخيرة سيطرتها الميدانية رغم الحديث عن تقدم تحرزه قوات الجيش بقيادة البرهان..
ومنذ منتصف أبريل نيسان الماضي، يخوض الجيش والدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من ثلاثة آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من اربعة ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.
هنا تنعكس خيرات السماء وبالا على السودانيين الذين باتوا يواجهون بأجسادهم المتعبة تداعيات الصراع الدامي بين الجنرالين ،اصدقاء الامس اعداء اليوم.