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الأربعاء 30 آب 2023 ساعة 07:54

العدو الاسرائيلي شن حملة دهم واعتقال بالضفة المحتلة

العدو الاسرائيلي شن حملة دهم واعتقال بالضفة المحتلة
وشملت هذه الاقتحامات مختلف المحافظات، وطالت مدينة طولكرم، وبلدات: يعبد بمحافظة جنين، دير دبوان وشقبا، بيت ريما بمحافظة رام الله، ومخيم عقبة جبر في اريحا، ودورا وتفوح وبيت امر ومخيم الفوار في محافظة الخليل، وبلدتي كفر قليل وعصيرة القبلية بمحافظة نابلس، وبلدتي تقوع والخضر في بيت لحم.

وفي طولكرم اندلعت مواجهات وأطلق مقاومون الرصاص باتجاه قوات العدو الاسرائيلي خلال اقتحامها المدينة، واعتدت قوات العدو خلال اقتحامها بلدة يعبد على الاسير المحرر رياض ابو عابد بالضرب، خلال اقتحامها منزله.

وخلال اقتحامها بلدة شقبا بمحافظة رام الله اعتقلت قوات العدو المواطن ياسر مطاوع ونجله الفتى جهاد مطاوع وسرقت مبلغا من المال وصادرت مركبة.

وعرف من أسماء المعتقلين: قاسم العلامي- بيت أمر شمال الخليل، عدي اللدعة- مخيم عقبة جبر في أريحا، قصي اللدعة- مخيم عقبة جبر، الناشط مراد اشتيوي- كفر قدوم شرق قلقيلية ومحمد الواوي- حلحول شمال الخليل.
رقم : 1078911
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