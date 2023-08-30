الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 30 آب 2023 ساعة 08:35

تصريح خطير لشيخ قبيلة البكارة حول ما يعدّ لسوريا

تصريح خطير لشيخ قبيلة البكارة حول ما يعدّ لسوريا
واوضح ان المشاركين في الاشتباكات المندلعة في دير الزور مع عناصر "قسد" هم أبناء عشائر المحافظة، وتمكنوا من السيطرة على العديد من النقاط، وسقط عدد من الضحايا أثناء المعارك، مشيراً الى تمكن أبناء العشائر من أسر 21 من "قوات الأسايش".

واضاف، ان أبناء القبائل الذين كانوا سابقاً في صفوف "قسد"، انضموا إلى أبناء العشائر للقتال معهم وتحرير المنطقة من الاحتلال الأمريكي بواجهة كردية. وتوقع خلال الـ 72 ساعة القادمة أن تتم السيطرة على كل مراكز ونقاط "قسد" بالمحافظة، وطردهم من المنطقة.

وشدد البشير على ان العشائر ترفض تقسيم سوريا، معلنة انتمائها إلى سوريا ومؤسساتها، واكد ان أبناء العشائر لا يقبلون بالاستعمار الأمريكي والفصائل الكردية، وستتسلم العشائر المنطقة، ثم في مرحلة لاحقة تدخل مؤسسات الدولة السورية إليها كي تديرها وتعود السيادة السورية.

ونوه الى انه حتى الآن لم يتدخل الاحتلال الأمريكي، وما زالوا يراقبون الأوضاع من بعيد. وتابع قائلا: "نحن نعتبر أن ما يجري في السويداء هو تجهيز لفدرالية قادمة، وان سقوط تنظيم "البكاكا" في المنطقة الشرقية هو سقوط لمشروع الفدرالية في أي مكان بسوريا، ونحن نرفض اللامركزية ونؤمن بوحدة التراب السوري".
مصدر : وكالات
رقم : 1078925
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خفض التضخم في إيران أهم مؤشر على إبطال الحظر
خفض التضخم في إيران أهم مؤشر على إبطال الحظر
من التحالف إلى التوتر.. الحرب الروسية تُظهر تصدع التحالف الأوكراني – "الإسرائيلي"
من التحالف إلى التوتر.. الحرب الروسية تُظهر تصدع التحالف الأوكراني – "الإسرائيلي"
30 آب 2023
جس النبض الإسرائيلي لم يكن موفقاً.. ليبيا الرسمية والشعبية على موقفها؛ لا للتطبيع
جس النبض الإسرائيلي لم يكن موفقاً.. ليبيا الرسمية والشعبية على موقفها؛ لا للتطبيع
30 آب 2023
عطش عروس البحر الأبيض المتوسط ​​للنفط والغاز
عطش عروس البحر الأبيض المتوسط ​​للنفط والغاز
30 آب 2023
عملاء الموساد في لبنان.. فشل بعد آخر
عملاء الموساد في لبنان.. فشل بعد آخر
30 آب 2023
نواب أمريكيون يزورون شمال سوريا.. الأبعاد والغايات؟
30 آب 2023
الرئيس الإيراني: لن نبقى ننتظر ابتسامة أميركا والغرب
الرئيس الإيراني: لن نبقى ننتظر ابتسامة أميركا والغرب
29 آب 2023
"يونيفيل"... عنوان متكرر للمشروع الأمريكي الصهيوني التدميري ضد لبنان
"يونيفيل"... عنوان متكرر للمشروع الأمريكي الصهيوني التدميري ضد لبنان
29 آب 2023
متحف بعلبك الجهادي.. توثيق لمسيرة المقاومة وانتصاراتها
متحف بعلبك الجهادي.. توثيق لمسيرة المقاومة وانتصاراتها
29 آب 2023
ماذا وراء التحركات الأمريكية في منطقة شرق سوريا الاستراتيجية؟
ماذا وراء التحركات الأمريكية في منطقة شرق سوريا الاستراتيجية؟
29 آب 2023
‘‘إسرائيل‘‘ مهتمة باغتيال صالح العاروري.. عواقب مدمرة
‘‘إسرائيل‘‘ مهتمة باغتيال صالح العاروري.. عواقب مدمرة
29 آب 2023
السيد نصرالله: لا التهديد ولا تنفيذ التهديد سيوقف المقاومة وحركاتها
السيد نصرالله: لا التهديد ولا تنفيذ التهديد سيوقف المقاومة وحركاتها
28 آب 2023
المفكرون البحرينيون يتضامنون مع السجناء السياسيين.. نظام آل خليفة لا حياة لمن تنادي!
المفكرون البحرينيون يتضامنون مع السجناء السياسيين.. نظام آل خليفة لا حياة لمن تنادي!
28 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
من التحالف إلى التوتر.. الحرب الروسية تُظهر تصدع التحالف الأوكراني – "الإسرائيلي"
عطش عروس البحر الأبيض المتوسط ​​للنفط والغاز
عملاء الموساد في لبنان.. فشل بعد آخر
نواب أمريكيون يزورون شمال سوريا.. الأبعاد والغايات؟