تصريح خطير لشيخ قبيلة البكارة حول ما يعدّ لسوريا

واوضح ان المشاركين في الاشتباكات المندلعة في دير الزور مع عناصر "قسد" هم أبناء عشائر المحافظة، وتمكنوا من السيطرة على العديد من النقاط، وسقط عدد من الضحايا أثناء المعارك، مشيراً الى تمكن أبناء العشائر من أسر 21 من "قوات الأسايش".



واضاف، ان أبناء القبائل الذين كانوا سابقاً في صفوف "قسد"، انضموا إلى أبناء العشائر للقتال معهم وتحرير المنطقة من الاحتلال الأمريكي بواجهة كردية. وتوقع خلال الـ 72 ساعة القادمة أن تتم السيطرة على كل مراكز ونقاط "قسد" بالمحافظة، وطردهم من المنطقة.



وشدد البشير على ان العشائر ترفض تقسيم سوريا، معلنة انتمائها إلى سوريا ومؤسساتها، واكد ان أبناء العشائر لا يقبلون بالاستعمار الأمريكي والفصائل الكردية، وستتسلم العشائر المنطقة، ثم في مرحلة لاحقة تدخل مؤسسات الدولة السورية إليها كي تديرها وتعود السيادة السورية.



ونوه الى انه حتى الآن لم يتدخل الاحتلال الأمريكي، وما زالوا يراقبون الأوضاع من بعيد. وتابع قائلا: "نحن نعتبر أن ما يجري في السويداء هو تجهيز لفدرالية قادمة، وان سقوط تنظيم "البكاكا" في المنطقة الشرقية هو سقوط لمشروع الفدرالية في أي مكان بسوريا، ونحن نرفض اللامركزية ونؤمن بوحدة التراب السوري".