امطار غزيرة تتسبب بحدوث سيول شمال غرب ايران

واعلن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة أذربيجان شرقي في تصريح للوكالات بحدوث سيول في مدن أهر وكليبر وورزقان عقب هطول أمطار غزيرة.،



وقال محمد باقر هنربر: بعد هطول الأمطار الغزيرة في الساعات الماضية في منطقة أرسباران، شهدنا حدوق سيول في مدن أهر وكليبر وورزقان، ولحسن الحظ لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في هذه السيول.



واشار السيول تسببت في الحاق ضارار بالمزارع والبساتين المتضررة كما غمرت المياه عدداً من المنازل السكنية في قرى المنطقة وفي مدينة أهر وتضرر عدد قليل من السيارات.



من جانبه قال رئيس جمعية الهلال الاحمر في مدينة أهر عباس جهانكيري: تم أرسال أربعة فرق اغاثة إلى مناطق قروية مختلفة، وبالإضافة إلى ذلك، تم طلب فرق إنقاذ من تبريز ركز المحافظة.



كما قال رئيس جمعية الهلال الأحمر في مدينة مشكين شهر التابعة لمحافظة اردبيل : بدأت الأمطار تهطل منذ مساء أمس في مشكين شهر، وتسببت في حدوث سيول في بعض مناطق المدينة، والقرى مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمزارع والبساتين.