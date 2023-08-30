الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 30 آب 2023 ساعة 08:42

تفاصيل جديدة حول عملية "العيث" وسط العراق

تفاصيل جديدة حول عملية "العيث" وسط العراق
وقال المصدر يوم الثلاثاء، بحسب وكالة "شفق نيوز" إن "المعلومات الأمنية قبيل الضربة الجوية لوكر "داعش" في جزيرة العيث، أكدت وجود 9 عناصر من التنظيم داخل وكر محصن، لكن تبين أن هناك أكثر من 20 عنصرا".

وأضاف "بعد الضربة الجوية للطيران الفرنسي والتي لم تصب الهدف بدقة، خرج عناصر "داعش" ونصبوا كمينا لاستهداف الجنود الفرنسيين وقوات مكافحة الإرهاب في كركوك وهاجموهم بالأسلحة المتوسطة.

وأكد أن الكمين المباغت أسفر عن إصابة أربعة جنود فرنسيين أحدهم فارق الحياة متأثرا بجروح خطيرة بالإضافة إلى 3 عناصر من مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن أحد الجنود الفرنسيين ما زال مفقودا ولم تفلح لا القوات الفرنسية ولا مكافحة الإرهاب ولا قوات "سوات" في العثور عليه أو معرفة مصيره وسط ترجيحات باختطافه من قبل عناصر "داعش".

وصرح المصدر بأن قوات التحالف الدولي والقوات العراقية أنهت عملياتها وانسحبت بعد أن استولت على عجلة "عذاري" حديثة تابعة للتنظيم.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد المصدر ذاته لوكالة "شفق نيوز" بأن طيران التحالف الدولي قصف مضافة لـ"داعش" في قاطع جزيرة العيث شرقي صلاح الدين أسفرت عن تدمير جزء كبير من المضافة.

وذكر أن الضربة الجوية لم تسفر عن مقتل أي عنصر من التنظيم الذين خرجوا وتحصنوا بكمين خارجها وفي تلك الأثناء نفذت قوات فرنسية بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب في كركوك إنزالا جويا لتفقد حصيلة الضربة.

وأشار المصدر إلى أن الدواعش فتحوا النار على قوات الإنزال بالأسلحة المتوسطة ما أسفر عن إصابة 3 جنود فرنسيين واثنين من مكافحة الإرهاب.

وأعلن قصر الإليزيه الفرنسي في بيان يوم الثلاثاء، مقتل عنصر في القوات الخاصة الفرنسية في العراق السيرجنت المظلي نيكولا مازييه، خلال عملية لمكافحة الإرهاب دعما للجيش العراقي.

وفي 21 أغسطس الحالي، أعلن ماكرون مقتل المساعد نيكولا لاتورت" من فوج المهندسين السادس أثناء مهمة تدريبية في العراق، وذلك بعد أيام من مقتل الرقيب بابتيست غوشو الذي كان أيضا يشارك في المهمة التدريبية، في حادث مروري، في العراق كذلك.

ويشارك نحو 600 جندي فرنسي في "عملية الشمال" في العراق، والتي تهدف إلى تعزيز القوات الوطنية العراقية ومحاربة تنظيم "داعش".
مصدر : وكالات
رقم : 1078931
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خفض التضخم في إيران أهم مؤشر على إبطال الحظر
خفض التضخم في إيران أهم مؤشر على إبطال الحظر
من التحالف إلى التوتر.. الحرب الروسية تُظهر تصدع التحالف الأوكراني – "الإسرائيلي"
من التحالف إلى التوتر.. الحرب الروسية تُظهر تصدع التحالف الأوكراني – "الإسرائيلي"
30 آب 2023
جس النبض الإسرائيلي لم يكن موفقاً.. ليبيا الرسمية والشعبية على موقفها؛ لا للتطبيع
جس النبض الإسرائيلي لم يكن موفقاً.. ليبيا الرسمية والشعبية على موقفها؛ لا للتطبيع
30 آب 2023
عطش عروس البحر الأبيض المتوسط ​​للنفط والغاز
عطش عروس البحر الأبيض المتوسط ​​للنفط والغاز
30 آب 2023
عملاء الموساد في لبنان.. فشل بعد آخر
عملاء الموساد في لبنان.. فشل بعد آخر
30 آب 2023
نواب أمريكيون يزورون شمال سوريا.. الأبعاد والغايات؟
30 آب 2023
الرئيس الإيراني: لن نبقى ننتظر ابتسامة أميركا والغرب
الرئيس الإيراني: لن نبقى ننتظر ابتسامة أميركا والغرب
29 آب 2023
"يونيفيل"... عنوان متكرر للمشروع الأمريكي الصهيوني التدميري ضد لبنان
"يونيفيل"... عنوان متكرر للمشروع الأمريكي الصهيوني التدميري ضد لبنان
29 آب 2023
متحف بعلبك الجهادي.. توثيق لمسيرة المقاومة وانتصاراتها
متحف بعلبك الجهادي.. توثيق لمسيرة المقاومة وانتصاراتها
29 آب 2023
ماذا وراء التحركات الأمريكية في منطقة شرق سوريا الاستراتيجية؟
ماذا وراء التحركات الأمريكية في منطقة شرق سوريا الاستراتيجية؟
29 آب 2023
‘‘إسرائيل‘‘ مهتمة باغتيال صالح العاروري.. عواقب مدمرة
‘‘إسرائيل‘‘ مهتمة باغتيال صالح العاروري.. عواقب مدمرة
29 آب 2023
السيد نصرالله: لا التهديد ولا تنفيذ التهديد سيوقف المقاومة وحركاتها
السيد نصرالله: لا التهديد ولا تنفيذ التهديد سيوقف المقاومة وحركاتها
28 آب 2023
المفكرون البحرينيون يتضامنون مع السجناء السياسيين.. نظام آل خليفة لا حياة لمن تنادي!
المفكرون البحرينيون يتضامنون مع السجناء السياسيين.. نظام آل خليفة لا حياة لمن تنادي!
28 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
من التحالف إلى التوتر.. الحرب الروسية تُظهر تصدع التحالف الأوكراني – "الإسرائيلي"
عطش عروس البحر الأبيض المتوسط ​​للنفط والغاز
عملاء الموساد في لبنان.. فشل بعد آخر
نواب أمريكيون يزورون شمال سوريا.. الأبعاد والغايات؟