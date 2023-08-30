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الأربعاء 30 آب 2023 ساعة 09:13

البرلمان البريطاني: الصين تشكل تهديدا للمملكة المتحدة

البرلمان البريطاني: الصين تشكل تهديدا للمملكة المتحدة
وجاء في تقرير صدر عن اللجنة: "تؤكد اللجنة أن نشاط الحزب الشيوعي الصيني يشكل تهديدا للمملكة المتحدة ومصالحها. تتميز المنافسة بين الأمم بالحزم المتزايد، لكن سلوك الحزب الشيوعي الصيني يتسم حاليا بالعدوان المتزايد تجاه بريطانيا".

وأوصى التقرير لندن بتطوير "دبلوماسية الردع" من خلال تعزيز السياسة الهادفة إلى الدفاع بما في ذلك "حماية" تايوان. وأوضح: "يجب على الحكومة البريطانية تحديد الإجراءات الهادفة والخطوط الحمراء التي ستسمح لها بصياغة وممارسة سياسة فعالة لدبلوماسية الردع من أجل المساعدة في حماية حق شعب تايوان في تقرير مصيره".

كما دعت الوثيقة إلى الحفاظ على أولوية علاقات بريطانيا مع دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية معها، مشيرة إلى أن ذلك "سيكون مفيدا بالنسبة لاقتصاد بريطانيا وشركائنا في العالم".

وأفادت وزارة الخارجية الصينية، سابقا، بأن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين اليوم الأربعاء. وستكون هذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية بريطاني للصين منذ أكثر من 5 سنوات.
مصدر : وكالات
رقم : 1078948
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