الدفاع الروسية تحبط هجمات أوكرانية على مناطق مختلفة في روسيا

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّه "نحو الساعة 01:45 بتوقيت موسكو، تم تدمير 3 طائرات مسيرة في مقاطعة بريانسك، وطائرة في مقاطعة أوريول".



وأضافت في بيان: "في ليلة الثلاثين من آب/أغسطس، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على مواقع في روسيا الاتحادية".



وأضافت الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت وأسقطت 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة أخرى فوق مقاطعة أوريول.



بدوره أعلن حاكم أوريول، أندريه كليتشكوف، عبر حسابه على تطبيق "تلغرام" لاحقاً، عن إسقاط طائرتين مسيرتين فوق المقاطعة، دون سقوط إصابات أو أضرار.



وفي نحو الساعة 02:30 بتوقيت موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير طائرة مسيرة أخرى فوق مقاطعة كالوجا باستخدام أنظمة الدفاع الجوي.



وقال حاكم مقاطعة كالوغا، فلاديسلاف شابشا، إن الطائرة المسيرة سقطت في مستودع فارغ لتخزين المنتجات النفطية، واندلع حريق تم إخماده على الفور دون سقوط أي إصابات.



وفي مدينة سيفاستوبول، كشف حاكمها، ميخائيل رازفوجايف، أن القوات الروسية صدت هجوماً أوكرانياً بمركبات مسيرة في منطقة خليج سيفاستوبول.



وأضاف زارفوجايف أن "جميع القوات والجهات ذات الصلة في حالة تأهب، حافظوا على هدوئكم، ولا تثقوا إلا بالمعلومات الرسمية".



وفي مقاطعة ريازان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، عند نحو الساعة 04:00 بتوقيت موسكو، طائرة مسيرة فوق المقاطعة.



وفي ضواحي موسكو، أسقطت أيضاً أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة روزسكي.



وفي بيان، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أحبطت محاولة لنظام كييف "لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على مواقع في روسيا الاتحادية. تم اعتراض الطائرة المسيرة وتحطمت فوق منطقة روزسكي في مقاطعة موسكو".



وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، أمس، إن "الغرب يشارك في حرب مباشرة ضد روسيا"، مضيفاً أنّ "المجرمين الأوكرانيين أعلنوا التوافق مع الغرب على ضربات ضد كل ما هو روسي، على سبيل المثال في شبه جزيرة القرم".



وكانت الدفاعات الجوية الروسية، قد أحبطت أيضاً، في اليومين الماضيين، عدّة هجمات أوكرانية باستخدام الطائرات المسيّرة في مناطق متفرقة.



كما رصدت مقاتلتان روسيتان، مسيرتين أميركيتين فوق البحر الأسود، وأجبرتها على المغادرة. وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أنه "نتيجةً لإجراءات قوات الدفاع الجوي قامت الطائراتان الأميركيتان المسيرتان بتغير وجهة الطيران، وغادرتا مناطق الاستطلاع الجوي في منطقة شبه جزيرة القرم".



وتواصل أوكرانيا محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات بدون طيار، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من المقاطعات الروسية؛ بما في ذلك شبه جزيرة القرم.



كما تحاول كييف، مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، بالإضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.