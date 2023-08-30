أوربان يؤكد استحالة هزيمة روسيا

وعلق أوربان في مقابلة مع الصحفي التلفزيوني الأمريكي تاكر كارلسون، على “الرأي السائد في الولايات المتحدة بأن أوكرانيا ستفوز”، قائلا: “إنها كذبة. هذا مستحيل. كل شخص في السياسة يفهم المنطق والأرقام والبيانات ليس لديهم أي فرص للفوز”.



وأضاف أوربان أن محاولة أي دولة غربية إرسال جنودها إلى أوكرانيا ستعني “حربا مباشرة” بين الغرب وروسيا. وستقود لحرب عالمية ثالثة.



وشدد أوروبان على أن الشعب الروسي لن يتخلى عن رئيسه، وسيحافظ على وحدة بلاده من التفكك.



بالمقابل شدد أوربان أنه في حال أرادت الولايات المتحدة السلام فبإمكانها “عقده بحلول الصباح” منوها بأن الجانب الأوكراني غير قادر على المواجهة وحتى اتخاذ القرار، فلولا أسلحة وأموال الغرب التي تمد كييف لكان الصراع قد انتهى.



كما وصف أوربان مزاعم “استرداد” كييف لشبه جزيرة القرم من روسيا بأنها “غير واقعية على الإطلاق”.

