الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 30 آب 2023 ساعة 09:28

أوربان يؤكد استحالة هزيمة روسيا

أوربان يؤكد استحالة هزيمة روسيا
وعلق أوربان في مقابلة مع الصحفي التلفزيوني الأمريكي تاكر كارلسون، على “الرأي السائد في الولايات المتحدة بأن أوكرانيا ستفوز”، قائلا: “إنها كذبة. هذا مستحيل. كل شخص في السياسة يفهم المنطق والأرقام والبيانات ليس لديهم أي فرص للفوز”.

وأضاف أوربان أن محاولة أي دولة غربية إرسال جنودها إلى أوكرانيا ستعني “حربا مباشرة” بين الغرب وروسيا. وستقود لحرب عالمية ثالثة.

وشدد أوروبان على أن الشعب الروسي لن يتخلى عن رئيسه، وسيحافظ على وحدة بلاده من التفكك.

بالمقابل شدد أوربان أنه في حال أرادت الولايات المتحدة السلام فبإمكانها “عقده بحلول الصباح” منوها بأن الجانب الأوكراني غير قادر على المواجهة وحتى اتخاذ القرار، فلولا أسلحة وأموال الغرب التي تمد كييف لكان الصراع قد انتهى.

كما وصف أوربان مزاعم “استرداد” كييف لشبه جزيرة القرم من روسيا بأنها “غير واقعية على الإطلاق”.
رقم : 1078956
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خفض التضخم في إيران أهم مؤشر على إبطال الحظر
خفض التضخم في إيران أهم مؤشر على إبطال الحظر
من التحالف إلى التوتر.. الحرب الروسية تُظهر تصدع التحالف الأوكراني – "الإسرائيلي"
من التحالف إلى التوتر.. الحرب الروسية تُظهر تصدع التحالف الأوكراني – "الإسرائيلي"
30 آب 2023
جس النبض الإسرائيلي لم يكن موفقاً.. ليبيا الرسمية والشعبية على موقفها؛ لا للتطبيع
جس النبض الإسرائيلي لم يكن موفقاً.. ليبيا الرسمية والشعبية على موقفها؛ لا للتطبيع
30 آب 2023
عطش عروس البحر الأبيض المتوسط ​​للنفط والغاز
عطش عروس البحر الأبيض المتوسط ​​للنفط والغاز
30 آب 2023
عملاء الموساد في لبنان.. فشل بعد آخر
عملاء الموساد في لبنان.. فشل بعد آخر
30 آب 2023
نواب أمريكيون يزورون شمال سوريا.. الأبعاد والغايات؟
30 آب 2023
الرئيس الإيراني: لن نبقى ننتظر ابتسامة أميركا والغرب
الرئيس الإيراني: لن نبقى ننتظر ابتسامة أميركا والغرب
29 آب 2023
"يونيفيل"... عنوان متكرر للمشروع الأمريكي الصهيوني التدميري ضد لبنان
"يونيفيل"... عنوان متكرر للمشروع الأمريكي الصهيوني التدميري ضد لبنان
29 آب 2023
متحف بعلبك الجهادي.. توثيق لمسيرة المقاومة وانتصاراتها
متحف بعلبك الجهادي.. توثيق لمسيرة المقاومة وانتصاراتها
29 آب 2023
ماذا وراء التحركات الأمريكية في منطقة شرق سوريا الاستراتيجية؟
ماذا وراء التحركات الأمريكية في منطقة شرق سوريا الاستراتيجية؟
29 آب 2023
‘‘إسرائيل‘‘ مهتمة باغتيال صالح العاروري.. عواقب مدمرة
‘‘إسرائيل‘‘ مهتمة باغتيال صالح العاروري.. عواقب مدمرة
29 آب 2023
السيد نصرالله: لا التهديد ولا تنفيذ التهديد سيوقف المقاومة وحركاتها
السيد نصرالله: لا التهديد ولا تنفيذ التهديد سيوقف المقاومة وحركاتها
28 آب 2023
المفكرون البحرينيون يتضامنون مع السجناء السياسيين.. نظام آل خليفة لا حياة لمن تنادي!
المفكرون البحرينيون يتضامنون مع السجناء السياسيين.. نظام آل خليفة لا حياة لمن تنادي!
28 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
من التحالف إلى التوتر.. الحرب الروسية تُظهر تصدع التحالف الأوكراني – "الإسرائيلي"
عطش عروس البحر الأبيض المتوسط ​​للنفط والغاز
عملاء الموساد في لبنان.. فشل بعد آخر
نواب أمريكيون يزورون شمال سوريا.. الأبعاد والغايات؟