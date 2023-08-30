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الأربعاء 30 آب 2023 ساعة 10:51

‘‘اسرائيل ‘‘تستنجد بالامم المتحدة خشية من حزب الله

‘‘اسرائيل ‘‘تستنجد بالامم المتحدة خشية من حزب الله
وطلب وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت مساء الاثنين من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تدخل المنظمة الدولية لوقف التوترات على الحدود مع لبنان.

وأكد الباحث السياسي ميخائيل عوض في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان كبار قادة الاركان وقادة الاجهزة الاسرائيلية السابقين والحاليين بدأوا منذ فترة تنبيه سلطاتهم بأنهم لن يستطيعوا العبث واللعب مع حزب الله في المنطقة الشمالية.

وأوضح عوض انهم ادركوا تماماً ان حزب الله والمقاومة وبناءاً علی ما اعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعدما انجز كامل الاستعدادات قرر الانتقال من الدفاع الی الهجوم.

وأشار عوض الی عدة تحركات منها مناورة الريحان واطلاق شعار "سنعبر" والحديث عن الرضوان والجليل ثم انشاء الخيمة في مزارع شبعا المحتلة مؤكداً ان القادة الاسرائيليين منعوا السلطات من أي تحرك إزاء خيمة حزب الله علماً منهم بأن أي تحرك يعطي المحفز لحزب الله للهجوم ضد "اسرائيل".

وبيّن الكاتب السياسي ميخائيل عوض ان العرب عندما كانوا مهزومين ومحبطين ويائسين من الاعتداءات الاسرائيلية كانوا يتوجهون لمجلس الامن، لكن حزب الله قلب الموازين واليوم أصبحت "اسرائيل" هي التي تستنجد بالامم المتحدة خشية من تحركات حزب الله.
مصدر : وكالات
رقم : 1078977
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