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الأربعاء 30 آب 2023 ساعة 11:29

نحو 211 الف زائر إيراني عبروا حدود العراق خلال 24 ساعة!

نحو 211 الف زائر إيراني عبروا حدود العراق خلال 24 ساعة!
وقال "سيد زاهدين جشمه خاور" في تصريح اليوم الأربعاء: دخل البلاد من حدود مهران 58 ألفًا و20 زائرا إيرانيا و278 زائرا اجنبيا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضاف: كما غادر البلاد في هذه الفترة 151 الفا و 935 زائرا ايرانيا و837 زائرا أجنبيا عبر حدود مهران.

وقال المدير العام لادارة الطرق والنقل البري في محافظة إيلام: في الوقت الحالي، تتم حركة زوار الأربعين الحسيني من حدود مهران الدولية إلى العتبات المقدسة في العراق بسلاسة وسهولة.

وتعد حدود مهران المعبر البري الرئيسي والأهم للزوار نظرا لقرب المسافة وتأمين الطريق داخل العراق.

ومن المتوقع أن يمر أكثر من 60% من زوار الأربعين عبر حدود مهران خلال مراسم زيارة الأربعين هذا العام.

وزير الداخلية الايراني بين جموع المشاية ويقدم الشكر للعراقيين

كما حضر وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي بين جموع المشاية في الزيارة الاربعينية نحو كربلاء المقدسة مساء امس الثلاثاء بين مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة.

وقد ذهب وزير الداخلية الايراني الى موكب الامام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة والسلام، عند العمود رقم 285.

وقد تحدث الوزير احمد وحيدي مع الزوار المشاية وقدم الشكر لجهود الشعب العراقي وخدام المواكب الحسينية.
مصدر : وكالات
رقم : 1078981
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