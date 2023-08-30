قيادي في “الجهاد”: على العدو الصهيوني أن يحذر من خطأ حساباته

واكد حميد في حديث له الاربعاء ان “القدرات العسكرية للمقاومة تعاظمت، وحنكتها العملية تزايدت ومفاهيمها السياسية قد تطورت وأضحت محل إجماع إقليمي وعرب”.



وشدد حميد على أن “احتضان حزب الله لقادة المقاومة الفلسطينية على أرضها وتوفير الدعم العسكري والمادي لها ترجمان حقيقي لمفهوم وحدة الساحات ووحدة الموقف”، وتابع ان “أركان محور المقاومة واضحة أنها لن تتخلف عن الدفاع عن المسجد الأقصى حال إقدام الاحتلال على إحداث تغييرات جذرية في مدينة القدس”، واضاف “لكني أعتقد أن هناك محدد عملياتي في تصريح الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قوامه الحفاظ على قواعد الاشتباك”.