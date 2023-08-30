خفض التضخم في إيران أهم مؤشر على إبطال الحظر

ولدى استقباله رئيس الجمهورية آية الله السيد ابراهيم رئيسي واعضاء الحكومة الايرانية، اليوم الاربعاء في حسينية "الامام الخميني (رض)" ، في ذكرى استشهاد الشهيدين محمد علي رجائي ومحمد جواد باهنر وبمناسبة أسبوع الحكومة، قال سماحة قائد الثورة الاسلامية ان المشاكل المعيشية مثل غلاء السكن وبدل الايجار، تلقي بظلالها على كافة الخطوات الايجابية التي تسجلها الحكومة وبهذا الجهد الجهيد، وهذا مدعاة للحسرة ، ان أهم مؤشر لابطال مفعول الحظر هو خفض نسبة التضخم.



وأوصى آية الله العظمى الخامنئي رئيس الجمهورية والحكومة ان يأخذوا بعين الاعتبار عند اتخاذ أي قرار اقتصادي، تأثيره على قضايا بارزة كالفارق الطبقي (في المجتمع) واستقرار الاسواق ، وقيمة العملات الاجنبية، وخفض التضخم ، ونمو الانتاج وغيرها .



ونوه قائد الثورة الاسلامية بأن سماحته قدم الدعم والاسناد لمختلف الحكومات الايرانية التي تصدت للمسؤولية خلال الثلاثين سنة ونيف الماضية، بمختلف اطيافها وانتماءاتها، انطلاقا من مبدأ وجوب تقديم المساعدة للسلطة التنفيذية التي تتصدى للمسؤولية في الساحة، كما يجب على الجميع من القيادة وابناء الشعب والمثقفين والنخب تقديم مثل هذا العون للحكومات ، لكن فيما يخص الحكومة الحالية ، والى جانب تقديم الدعم ، وبالنظر الى العامين الماضيين "فانني أودّ أن أثني عليها ايضا ".