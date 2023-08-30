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الأربعاء 30 آب 2023 ساعة 12:52

أعنف هجوم جوي روسي علی كييف منذ الربيع

أعنف هجوم جوي روسي علی كييف منذ الربيع
على ازيز الطائرات المسيرة ودوي الصواريخ والانفجارات استفاق اهالي العاصمة الاوكرانية كييف في هجوم جوي روسي جديد وصفته السلطات بالأعنف الذي يستهدف العاصمة منذ اشهر. هجوم تسبب بسقوط ضحايا بين قتيل وجريح وأضرار مادية جسيمة وباشتعال النار في عدة مبان.

الإدارة العسكرية لكييف قالت ان الدفاعات الجوية دمرت أكثر من عشرين طائرة مسيرة وصاروخا في سماء العاصمة واضافت ان كييف لم تشهد هجوماً بمثل هذه القوة منذ الربيع. فيما افادت وسائل اعلام اوكرانية بوقوع انفجارات في مدينتي أوديسا وكريفوي روغ ومقاطعة تشيركاسك بعدما كان الإنذار الجوي قد أعلن في جميع أنحاء البلاد.

التصعيد يأتي بعد ساعات قليلة علی هجمات اوكرانية مكثفة بالمسيرات على الاراضي الروسية دفعت السلطات الی اغلاق المجال الجوي المحيط بمطار فنوكوفو في العاصمة.

وزارة الدفاع الروسية اعلنت اسقاط مسيرة اوكرانية شمال غرب روسيا واخری في الجنوب وصد هجمات مماثلة في مقاطعات بريانسك وكالوغا واورلوف جنوب ووسط البلاد.

وفي بسكوف شمال غرب روسيا نشرت وكالات انباء محلية رسمية مشاهد اشتعال النيران في مطار المنطقة. السلطات قالت انه تم صد هجوم بطائرة مسيرة استهدف المطار مشيرة الی تضرر طائرات نقل عسكرية ثقيلة في الهجوم وإلغاء جميع رحلات الأربعاء.

يأتي هذا فيما اعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت أربعة زوارق عسكرية أوكرانية تحمل على متنها مجموعات انزال خاصة يبلغ عددها نحو خمسين جنديا في البحر الأسود.

وعلى الجبهات قالت اوكرانيا ان قواتها حققت تقدما في مقاطعة زابوروجيا جنوب شرقي البلاد وبالتحديد باتجاه مدينة ميليتوبول التي تعد هدفا إستراتيجيا للجيش الأوكراني كونها تقع على خط سكة حديدية يربط روسيا بشبه جزيرة القرم والأراضي الأخرى في جنوب البلاد.

اعلان يتزامن مع تصريحات اوكرانية بان كييف أخذت ضوءا أخضر من حلفائها لشن هجمات على القرم وسط تحذير مسؤولين روس للغرب من تبعات هذه الخطوة معتبرين ان ذلك سيكون سبباً لشن حرب ضد الجميع.
مصدر : وكالات
رقم : 1078994
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