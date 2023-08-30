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الأربعاء 30 آب 2023 ساعة 15:28

محادثات إيرانية أرمينية لنقل بضائع الأخيرة عبر إيران للهند ولدول عربية

محادثات إيرانية أرمينية لنقل بضائع الأخيرة عبر إيران للهند ولدول عربية
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين ايران وأرمينيا في العام الماضي 714 مليون دولار، فيما تظهر الأرقام التي نشرت في النصف الاول من العام الجاري زيادة بلغت 13% مما يشير الى الحفاظ على السرعة الايجابية لهذا التبادل.
 
واقيم في العاصمة الارمينية معرض لتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، عرض فيه انتاج شركات ايرانية وارمينية في المجالات الزراعية والانتاجية والسياحية في الـ 25 من شهر آب الجاري.
 
في غضون ذلك شارك " حجة الله عبد الملكي " أمين المجلس الاعلى للمناطق التجارية والصناعية الحرة ومستشار رئيس الجمهورية في إيران الذي قام بزيارة الى ارمينيا على رأس وفد ايراني في هذا المعرض.
 
وأكد الملحق التجاري الارميني في الجمهورية الاسلامية الايرانية " واردان كوستانيان " في تصريح أدلى به لوكالة آرمن برس، أن الجانبين الايراني والارميني يتطلعان لتوفير فرص جديدة للمزيد من تعزيز التجارة بين كلا البلدين.
 
وتابع المسؤول الارميني قائلا: ان ايران تنوي زيادة عدد المناطق الاقتصادية الحرة من 8 الى 15 منطقة، حيث أننا نناقش هذه الفرص التي لم يتم استثمارها واستخدامها من خلال التعاون بين الطرفين.
 
وقال الملحق التجاري الارميني: ان عضوية بلاده في الاتحاد الاوروبي والحدود البرية لإيران تعتبران فرص لايجاد شركات وتنفيذ مشاريع مشتركة.
 
وكانت ارمينيا قد توصلت الى اتفاق مع ايران العام الماضي، اتفق الجانبان فيه على زيادة حجم الغاز المستورد من ايران الى الضعف، وتمديد الاتفاق التجاري في مجال الغاز مع الأخيرة حتى عام 2030.
رقم : 1079013
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