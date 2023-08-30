ذعر في كوريا الجنوبية بعد اطلاق الشمالية 'صاروخا باليستيا'

وقال خفر السواحل الياباني إن مقذوفا "يُعتقد أنه صاروخ باليستي" أطلقته كوريا الشمالية سقط بالفعل".

كما أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية "أطلقت صاروخا باليستيا صوب البحر".

ويأتي ذلك الإطلاق، بعد أن أشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الأسبوع الماضي، على اختبار صواريخ كروز الاستراتيجية، في الوقت الذي بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات عسكرية سنوية تعتبرها بيونغ يانغ تدريبا على الحرب.

وجاءت أحدث تجربة صاروخية بينما بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات أولتشي فريدم غارديان الصيفية التي تهدف إلى تحسين الاستجابة المشتركة لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتطورة.

ونددت بيونغيانغ بالتدريبات العسكرية للبلدين الحليفين ووصفتها بأنها بروفة لحرب نووية.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن التدريبات ستجرى هذا العام على "أكبر نطاق على الإطلاق"، إذ تم تعبئة عشرات الآلاف من القوات من كلا الجانبين، وكذلك بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.