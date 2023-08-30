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الأربعاء 30 آب 2023 ساعة 19:39

وزير خارجية إيران يلتقي عرنوس وهذه اهداف زيارته لسوريا

وزير خارجية إيران يلتقي عرنوس وهذه اهداف زيارته لسوريا
وسيلتقي أمير عبد اللهيان خلال هذه الزيارة مع كبار المسؤولين في سوريا ومن المقرر أن يناقش ويتبادل وجهات النظر حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية .

وقال وزير الخارجية الايراني في مستهل زيارته لدمشق انه تلقى تصريحات إيجابية من السلطات السعودية بشأن سوريا، واضاف انه اليوم في دمشق لمناقشة هذه القضايا بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك والإقليمية والدولية.

وصرح الوزير الإيراني في تصريح للصحفيين في مستهل وصوله لدمشق انه نظرا الى التطورات الجديدة في المنطقة والصفحة الجديدة والايجابية للعلاقات التي نشهدها في المنطقة ،فقد تلقيت خلال زيارتي إلى المملكة العربية السعودية مؤخرا تصريحات إيجابية من السلطات السعودية بشأن سوريا واليوم نحن في دمشق لمناقشة هذه القضايا وأيضا القضايا ذات الاهتمام المشترك والاقليمية والدولية .

وأضاف: ان متابعة الاتفاقات التي توصل إليها رئيسي البلدين خلال زيارة إبراهيم رئيسي الأخيرة إلى دمشق والزيارة الأخيرة للوفد السياسي والاقتصادي من سوريا إلى طهران هي من الاهداف الاخرى لهذه الزيارة .
رقم : 1079037
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