صورة..ماذا يفعل عسكريو اميركا في مدارس حضرموت؟

وأفادت مصادر محلية وإعلامية أنهم تفاجأوا بحضور مسؤول أمريكي، في إحدى المدارس الثانوية، يرافقه جنود من المارينز الأمريكي وبعض المدرعات، ودخلوا الصف الثالث الثانوي والتقوا بالإدارة والطلاب، ثم انتقلوا إلى ثانوية البنات والتقوا بالإدارة.

وأشارت المصادر إلى أن المسؤول الأمريكي ومرافقيه لم يكن معهم أي مسؤول سواءً من التربية أو السلطة المحلية.

في حين رافق الوفد العسكري الأمريكي مترجم، في تأكيدٍ إضافي على حجم تماهي عناصر المرتزقة في تسهيل وتمكين احتلال الأراضي اليمنية وانتهاك سيادتها لقوات أجنبية عسكرية غازية.