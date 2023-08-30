المشاط: صنعاء اخترقت السفارة الأمريكية

وأوضح في كلمته خلال لقاء موسع بمحافظة عمران اليوم الأربعاء: بعضاً من خطة السفارة الأمريكية بقوله: "سيأتي في الأيام القادمة إثارة مشاكل أنه هناك قمع للحريات وسيختلقون الأكاذيب ضمن مخطط السفارة الأمريكية".

وأضاف: "في العام 2024 ستعمل السفارة الأمريكية على خطة استقطاب لشخصيات عبر المنظمات وعقد ندوات في الخارج"، مشيراً بأن ضمن خطة السفارة الأمريكية إنشاء منظمات مجتمع مدني يجندون من خلالها بعض الشخصيات.

المشاط كشف أيضاً عن تمكن صنعاء الحصول على خطة السفارة الأمريكية في الجمهورية اليمنية لخمسة أعوام، من 2020 إلى 2025، في تأكيد على قدرات أجهزة الاستخبارات اليمنية التي وصلت إليها.

وأوضح بعضاً من خطة السفارة الأمريكية بقوله: "سيأتي في الأيام القادمة إثارة مشاكل أنه هناك قمع للحريات وسيختلقون الأكاذيب ضمن مخطط السفارة الأمريكية".

وأشار إلى أن كثيراً من الحمقى ينجرون في إثارة المشاكل وهم لا يعرفون أن هذا المخطط من السفارة الأمريكية في الرياض التي تعتبر مقرًا للسفارة الأمريكية في صنعاء.

ونبه المشاط الذين يتحركون بحسن نية وبسوء نية، قائلاً: "أقول لكم كفى، أنتم تخدمون العدو من حيث تشعرون أو لا تشعرون".

منع 4 محاولات لنهب الغاز اليمني من ميناء عدن

كما كشف المشاط عن قيام القوات المسلحة بعمليات تحذيرية لمنع محاولة لنهب الغاز اليمني في ميناء عدن، قائلاً: "خلال الأسبوع الماضي كنا في حرب مستعرة مع سفينتين قادمتين إلى ميناء عدن لنهب الغاز اليمني وقد تراجعتا 4 مرات آخرها بالأمس".

وأكد إبلاغ الشركات المالكة لسفينتي "سينمار جين" و"بوليفار"، أنها ستتعرض بالضرب إذا دخلت لنهب الغاز من ميناء عدن، مجدداً التأكيد على جهوزية القوات المسلحة لفعل ذلك.

ولفت المشاط بأنه تم السماح بإمداد الكهرباء في عدن بالطاقة من مأرب لأجل أبناء المحافظات الجنوبية وأبناء عدن الأوفياء المظلومين.

تجربة صاروخية أربكت القوات الأجنبية في البحر الأحمر

وكشف المشاط، عن عملية أجرتها القوة الصاروخية، أربكت القوات الأجنبية في البحر الأحمر.

وقال: "بالأمس قوتنا الصاروخية تختبر أفضل تقنيات وصلت إليها"، كاشفاً أن القوة الصاروخية نفذت تجربة بالأمس، أربكت القوات الأجنبية في البحر الأحمر.

قضية المرتبات ودور الحمقى في التأخير

وتطرق الرئيس المشاط إلى قضية المرتبات، بقوله: "إذا تحدثنا عن الراتب فالمسؤولية علينا لكن إمكانياته ليست عندنا، إمكانياته لدى العدو"، مشيراً إلى دور الغوغائيين والحمقى في تأخير انجاز قضية المرتبات.

وأوضح أن "الحمقى بحسن نية أو بسوء نية، يبرؤون العدو من التزامه بالراتب ويقولون لا نريد الراتب من عنده"، مؤكداً هذا خدمة للعدو بشكل واضح.

وقال الرئيس المشاط: "تمكنا بالضغط على عدونا أن تصبح قضية تسليم المرتبات أمرًا مسلمًا به لدى الأمم المتحدة ولدى أطراف العدوان"، كاشفاً أن الغوغائيون الذين يتبعون الإمارات والجهات التابعة لها برأوا العدو، وأعاقوا وأخروا تسليم الراتب.

وتابع: "إخواني جميع الموظفين في الجمهورية اليمنية، قولوا للمزايدين للحمقى كفى بالمزايدة بمعاناتكم".

وأكد المشاط بأننا في سبيل توفير المرتبات لكل موظفي الجمهورية اليمنية جاهزون أن ندخل في تصعيد عسكري لانتزاع هذا الراتب.

تحذير للمارينز والقوات البريطانية

كما تناول المشاط في كلمته، الأخبار عن نزول المارينز والقوات البريطانية في المحافظات المحتلة، محذراً إياهم من التمادي "فاليمن خطٌ أحمر".

وخاطب تلك القوات بقوله: "اليمن يمتلك الطائرات المسيرة والقوة الصاروخية، ويمتلك قائدًا يده خفيفة على الزناد".