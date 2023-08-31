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الخميس 31 آب 2023 ساعة 06:41

سرايا القدس: عملية البأس الشديد تأتي ردا على العدوان في نابلس

سرايا القدس: عملية البأس الشديد تأتي ردا على العدوان في نابلس
وقالت سرايا القدس، في بلاغ عسكري إن القوة الخاصة في سرايا القدس في كتيبة نابلس، تمكنت مساء أمس الأربعاء من تفجير عبوة شديدة الانفجار في آلية عسكرية ما أدى إلى إعطابها ومقتل وإصابة من فيها ضمن كمين محكم.

وأضافت أن القوة الخاصة نفذت عددا من عمليات التفجير والاشتباك بالرصاص مع قوات العدو المتوغلة في محيط قبر يوسف، محققة إصابات مباشرة في صفوف الجنود.

وأعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن هذه المهمة البطولية باسم "البأس الشديد"، والتي تأتي في إطار الرد على العدوان المستمر على أهلنا في مدينة نابلس ومخيماتها، والرد على جرائم الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني المجاهد في كل مكان من فلسطين التاريخية.

وشددت التأكيد على مواصلة خيار المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل تراب فلسطين.

فيما يلي إليكم نص البيان كاملا:

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس- الضفة الغربية
في هذا اليوم المبارك وفي ملحمة بطولية جديدة، سطر أبطالنا في سرايا القدس - كتيبة نابلس فعلا جهاديا متميزا إيمانا بالواجب المقدس باستمرار الجهاد والمقاومة.

إننا نعلن بعون الله وقوته وتوفيقه عن تمكن مجاهدينا في القوة الخاصة من تنفيذ عدد من العمليات والضربات النوعية ضد قوات وآليات الاحتلال، ألحقت بهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد.

حيث تمكنت القوة الخاصة في سرايا القدس بكتيبة نابلس مساء أمس الأربعاء من تفجير عبوة شديدة الانفجار في آلية عسكرية ما أدى إلى إعطابها ومقتل وإصابة من فيها ضمن كمين محكم، تبعه عدد من عمليات التفجير والاشتباك بالرصاص مع قوات العدو المتوغلة في محيط قبر يوسف محققين إصاباتٍ مباشرة في صفوف الجنود.

وإننا إذ نعلن مسؤوليتنا عن هذه المهمة البطولية باسم "البأس الشديد"، والتي تأتي في إطار الرد على العدوان المستمر على أهلنا في مدينة نابلس ومخيماتها، والرد على جرائم الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني المجاهد في كل مكان من فلسطين التاريخية، فإننا نؤكد على مواصلة خيار المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل تراب فلسطين.

جهادنا مستمر و سلاحنا مشرع في كل الساحات
رقم : 1079088
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