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الخميس 31 آب 2023 ساعة 07:13

الإحتلال يعترف بإصابة 4 من جنوده بانفجار عبوة ناسفة شرق نابلس

الإحتلال يعترف بإصابة 4 من جنوده بانفجار عبوة ناسفة شرق نابلس
وقال مصدر في عرين الأسود إن العبوة التي انفجرت بجنود الإحتلال في نابلس زرعها الشهيد عايد القني من عرين الأسود.

وقال المصدر إن العبوة التي انفجرت في جنود الاحتلال في نابلس أوقعت قتلى وإصابات محققة بينهم.

وقال جيش الاحتلال في بيان له إن 4 من الجنود بينهم ضابط أصيبوا إثر انفجار عبوة ناسفة خلال تأمين دخول المستوطنين لقبر يوسف شرق نابلس.

ووصف الجيش إصابة 3 من جنوده بالطفيفة بينما أصيب الأخير بجراح متوسطة، على حد زعمه.

واقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة من الآليات المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، لتأمين اقتحام قطعان المستوطنين لقبر يوسف.

واندلعت مواجهات بين الشبان والقوات المقتحمة، كما اندلعت اشتباكات مسلحة وفجرت المقاومة عددا من العبوات المحلية الصنع خلال الاقتحام.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 94 إصابة بغاز ورصاص الاحتلال خلال المواجهات في محيط قبر يوسف شرق نابلس.
رقم : 1079104
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