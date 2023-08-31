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الخميس 31 آب 2023 ساعة 07:54

أمير عبداللهيان يشكر قائد الثورة لتقديره جهود الجهاز الدبلوماسي

أمير عبداللهيان يشكر قائد الثورة لتقديره جهود الجهاز الدبلوماسي
وكتب أمير عبداللهيان في مدونة على موقع إنستغرام: ان تقدير وامتنان قائد الثورة الحكيم آية الله الخامنئي ، في اللقاء مع أعضاء الحكومة، للجهود المبذولة في مجال السياسة الخارجية وإشارته إلى النجاح في الانضمام لتحالفين دوليين مهمين (شنغهاي والبريكس) وكذلك سياسة الجوار، سيضاعف من عزيمة وفعالية الجهاز الدبلوماسي لرفع مكانة إيران العزيزة على الساحة الدولية وسيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من التسارع في استمرار السياسة الخارجية للبلاد.

وأضاف وزير الخارجية: كما طرح سماحته توصيتين مهمتين وقال "علينا أن نعرف فرص التفاعلات الخارجية واستغلالها في الوقت المناسب" و"المذكرات ووثائق التعاون لا ينبغي أن تظل حبرا على ورق فقط". وفي هذا الصدد، ستتصرف وزارة الخارجية بعناية خاصة.

وكتب أمير عبداللهيان: في الأيام القليلة الماضية أيضًا تم تقديم وزارة الخارجية باعتبارها الجهاز الحكومي النموذجي في مهرجان "الشهيد رجائي"، واود أن أشكر واهنئي جميع زملائي الدؤوبين في الوزارة.

وأضاف: آمل أنه في ظل الدعاء من جميع أبناء الشعب الإيراني العزيز وبدعم وتوجيهات قائد الثورة ورئيس الجمهورية المحترم، أن نتمكن اكثر مما مضى من اتخاذ المزيد من الخطوات نحو تحقيق مصالح الشعب الايراني العظيم في مجال الدبلوماسية.
رقم : 1079114
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