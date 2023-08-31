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الخميس 31 آب 2023 ساعة 08:36

قيادتا أمل وحزب الله: الوفاء للإمام الصدر ونهجه في حفظ العيش المشترك

قيادتا أمل وحزب الله: الوفاء للإمام الصدر ونهجه في حفظ العيش المشترك
وبحثت القيادتان المستجدات السياسية والحياتية والإنمائية وأصدرتا البيان التالي: 

"أولًا: في الذكرى الخامسة والأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، يجدد المجتمعون تأكيدهم الوفاء للإمام ونهجه في حفظ العيش المشترك وأن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وأن إسرائيل شرّ مطلق وأن المقاومة هي الرد والمجتمع المقاوم هو ضمان العزة والسيادة والاستقرار، ويدعو المجتمعون للمشاركة الواسعة في إحياء ذكرى تغييبه وفاء له وتأكيدا على الثوابت الوطنية التي أرساها.

ثانيًا: ونحن على أعتاب ذكرى أربعين الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، نستلهم من الإمام ونهضته الرائدة كل معاني العدالة والحرية والأخوة والمساواة والإيثار، وكل معاني رفض الظلم والتسلط والاستبداد والاحتلال، ونرى في المقاومة سيف الحسين في عصرنا الحاضر ونهضته الخالدة، ويدعو المجتمعون الأهل الأوفياء وكل الأحرار لأوسع مشاركة في إحياء المناسبة تجديدا للولاء للإمام الحسين والأئمة الأطهار وتأكيدا على النهج الحسيني المقاوم".
رقم : 1079117
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