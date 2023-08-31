الدفاعات الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية استهدفت موسكو

وأضافت الوزارة أن المسيرة أسقطت قرب مدينة فوسكريسنسك جنوب شرقي موسكو.



وأحبطت الدفاعات الروسية في مقاطعتي موسكو وريازان وغيرهما اعتداءات بمسيرات أطلقها نظام كييف، استمرارا لأعماله الإرهابية التي كثفها منذ فشل هجومه المضاد.