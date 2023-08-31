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الخميس 31 آب 2023 ساعة 08:44
الدفاعات الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية استهدفت موسكو
وأضافت الوزارة أن المسيرة أسقطت قرب مدينة فوسكريسنسك جنوب شرقي موسكو.
وأحبطت الدفاعات الروسية في مقاطعتي موسكو وريازان وغيرهما اعتداءات بمسيرات أطلقها نظام كييف، استمرارا لأعماله الإرهابية التي كثفها منذ فشل هجومه المضاد.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1079118
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