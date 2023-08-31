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الخميس 31 آب 2023 ساعة 09:43

إرتفاع أعداد الوافدين إلى أكثر من مليوني زائر

إرتفاع أعداد الوافدين إلى أكثر من مليوني زائر
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تستمر اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عملها مع انتشار القطعات الأمنية المكلفة بهذا الواجب في جميع المناطق والطرق التي يسلكها الزائرون نحو كربلاء المقدسة، وسط استنفار كامل للجهد الاستخباري والأمني والخدمي".

وأضاف البيان، أن "الجهات المعنية شرعت بإجراءاتها لتسهيل عملية دخول الزائرين من جميع منافذ البلاد وهي (المنذرية- زرباطية- الشيب- الشلامچة- سفوان- مندلي- كركوك- القائم- مطار بغداد- مطار النجف- مطار البصرة) وقد بلغت اعداد العجلات الوافدة 8101 عجلة، فيما بلغ أعداد الوافدين 349334 شخصا، وبهذه فقد بلغ أعداد الوافدين منذ بداية مراسم الزيارة 2329400 وافداً"
رقم : 1079128
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