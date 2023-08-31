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الخميس 31 آب 2023 ساعة 09:44

حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن هيثم حبوب، من بلدة بيتونيا غرب المدينة، وعبد الغني معطان، وعبد الجبار نوابيت من بلدة برقا شرقا.
 
وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين علاء الأعرج، وعمر الشخشير.
 
وشملت الاعتقالات الشاب يوسف الرشق من القدس، وياسر أبو عمرة من أريحا، وأديب رداد، من بلدة الزاوية غرب سلفيت.
 
ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ضرار الفاخوري، وبراء غزال، والمحرر مهند محمود أبو ملش من مدينة يطا جنوب المدينة.
 
ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال محمود أبو خرج، ومالك الشرقاوي، وفواز الشرقاوي، وليث الشرقاوي، ونديم الشرقاوي، وعرين الشرقاوي، وعاطف عباس، من بلدة الزبابدة جنوب المدينة، ومحمد النداف من بلدة كفر دان غربا.
 
وفي وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس، لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف، لكنها تعرضت لكمين عبوات ناسفة أعدته المقاومة الفلسطينية.
وأصيب في الكمين، وفق اعترافات جيش الاحتلال، ضابط صهيوني و3 جنود.
 
وفي وقت سابق من مساء أمس، أصيب مستوطن، في عملية طعن في حي المصرارة في القدس المحتلة.
 
وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه شاب فلسطيني بعد بعد تنفيذه عملية الطعن، ما أدى لاستشهاده، وسط مشهد استفزازي لتصفيق المستوطنين بعد إطلاق النار عليه.
رقم : 1079130
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