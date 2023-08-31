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الخميس 31 آب 2023 ساعة 12:51

البطش : مقاومة الضفة بقيادة كتيبة جنين مازالت مشتعلة

البطش : مقاومة الضفة بقيادة كتيبة جنين مازالت مشتعلة
وشدد البطش على أن تفجير العبوات الناسفة وتسجيل القتل والإصابات بين صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي في جنين ونابلس ومناطق الضفة الغربية المحتلة، يأتي في إطار الرد الطبيعي على الجرائم المتواصلة والمتصاعدة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
 
كما أكد البطش، أنّ مقاومة العدو الصهيوني حق مشروع للشعب الفلسطيني، وستستمر وتتصاعد وتتوسع رقعتها ما بقي الاحتلال على أرض فلسطين، مشيرا إلى أن بنادق المقاومة في الضفة الغربية وعلى رأسها كتائب سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي موجهة صوب العدو وستبقى كذلك حتى تحرير الأرض الفلسطينية من المحتل.
 
وأشار إلى أن المقاومة تتصاعد وتتطور من حيث نوعيتها وتكتيكها ويزداد نشاطها باستمرار في مواجهة العدو الصهيوني، مضيفا: "المقاومة كانت تنشط وتهدأ، لكنها اشتعلت ولا تزال مشتعلة على يد مؤسس سرايا القدس- كتيبة جنين الشهيد جميل العموري واخوانه المجاهدين.
 
وأضاف: "اليوم كتائب المقاومة متمثلة بسرايا القدس، وعرين الأسود، ولواء الشهداء وغيرها من الأذرع العسكرية الفلسطينية تنتشر وتسجل انتصارات ضد العدو الصهيوني"، متابعا: "كل عناوين المقاومة المذكورة هي أنشأت وأُسست من أجل تحرير الضفة الغربية وفلسطين، وليس لها أي مآرب أخرى".
 
ودعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، كل أبناء الضفة الغربية إلى مزيد من الاشتباك مع المحتل، وذلك لحماية مدن حوارة وترمسعيا وكل مناطق الضفة من عربدة المستوطنين، مؤكدا أن الطريق لإفشال خطط الحسم الصهيونية في الضفة الغربية والقدس، هي تصاعد المقاومة وتوجيه الضربات للمستوطنين وجنود الاحتلال في كل أرجاء المناطق المحتلة.
 
ووجه البطش، التحية لأبطال المقاومة في غزة والقدس والضفة الذين يفجرون عبواتهم الناسفة في صفوف العدو، ويلحقون بها خسائر فادحة.
 
وقتل جندي صهيوني وأصيب 3 آخرون، بينهم خطيرة اليوم الخميس في عملية دهس قرب حاجز بيت سيرا غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
 
يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب سرايا القدس نفذت منذ أمس الأربعاء 4 عمليات فدائية في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة، أسفرت عن قتيل و10 إصابات في صفوف الاحتلال.
رقم : 1079165
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