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الخميس 31 آب 2023 ساعة 16:45

الداخلية العراقية: وضعنا خطة مرنة لاستيعاب أعداد زائري كربلاء المقدسة

الداخلية العراقية: وضعنا خطة مرنة لاستيعاب أعداد زائري كربلاء المقدسة
وأشار وزير الداخلية العراقي الى أن الخطة المرسومة تجري وفق الأهداف التي وضعت، متوقعاً ازدياد زخم الزائرين القاصدين قبلة الأحرار خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل جميع الدوائر والمؤسسات في المحاور كافة لإنجاح العمل الأمني والخدمي في وقت واحد، كما أن هناك خطة خاصة بنقل الزائرين يشرف عليها رئيس هيئة الحج والعمرة، مع توفير باصات للنقل وبخطة مرنة مع متابعة الاختناقات وتقدير المواقف.
 
وأضاف السيد الوزير أنه لغاية الآن لم تشهد الطرقات أي قطوعات وأن الخطة تسير وفق ما هو مخطط له بالتزامن مع حشد جهود الوزارات الأمنية والخدمية والعتبات المقدسة والحشد الشعبي مع وجود شبكة من الطرق التي تم إنشاؤها في محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، والتي وفرت انسيابية الحركة وامتصاص زخم أعداد الزائرين والعجلات وصولاً إلى محافظة كربلاء المقدسة.
رقم : 1079190
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