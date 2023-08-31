ايران تثمن استضافة الحكومة والشعب العراقي لزوار الأربعين الحسيني

جاء ذلك في رده على سؤال لمراسل وكالة فارس خلال تصريحه للصحفيين بشأن تقييمه لبرامج الأربعين الحسيني في الحدود وداخل العراق، واستقبال الحكومة العراقية وشعب هذا البلد لزوار الأربعينية.

واوضح وحيدي ان تعاون الحكومة العراقية هذا العام كان ممتازا للغاية واضاف: لقد تعاون العراقيون بشكل جيد في هذه الفترة فيما يتعلق بالحدود والنقل العام وكل ما يمكنهم القيام به.

وصرح وزير الداخلية: نحن ممتنون للغاية لكل من الحكومة العراقية والشعب العراقي، لأنهم يبذلون باخلاص كل ما في وسعهم لاستضافة زوار الأربعين الحسيني.

وقال وحيدي عن اوضاع مسيرة الأربعين الحسيني المليونية: حالة الحدود، وتعاون الحكومة العراقية في الحدود ونقل الزوار ممتاز، والحكومة العراقية تعاونت بشكل جيد جداً في هذا المجال، ونتقدم بالشكر الجزيل لحكومة وشعب العراق على تقديم كل ما لديهم بسخاء، وتوفير احتياجات الزوار.

واضاف: على أية حال، انه في ضوء مشاركة ملايين الزوار ، قد يكون هناك نقص ما شئنا أم أبينا، ومن ناحية أخرى، الطقس حار ومن الطبيعي أن تكون هناك مشاكل ، لكنهم يبذلون قصارى جهدهم لاستضافة الزوار.

وقال وزير الداخلية: في إيران كل المؤسسات في خدمة الزوار، وقد ابدى الغالبية العظمى من الزوار رضاهم، سواء داخل إيران أو في العراق، ونأمل أن يكون الأمر كذلك حتى ختام الزيارة.