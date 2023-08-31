تعرف على ما تقوم به أمريكا في شمال شرق سوريا

وأضاف الشيخ مضر إبراهيم، أن"كل محاولات إغلاق معبر البوكمال الحدودي مع العراق خطة أمريكية تهدف إلى قطع الشريان الرئيسي الذي يربط دمشق ببغداد".

وأكد أن الاشتباكات التي تشهدها المنطقة "تخدم مصالح الولايات المتحدة التي تعمل على إثارة الفتن بين السكان بهدف نهب الموارد النفطية والزراعية".

وأضاف أن "الأزمة الاقتصادية وتردي القطاع الخدمي الذي تعانيه سوريا جاء نتيجة خروج منطقة الجزيرة السورية عن سيطرة الحكومة السورية".

وكانت العشائر العربية في دير الزور قد أعلنت النفير العام ضد كل مكونات "قسد" في إطار "تطهير كامل ريف دير الزور".

وطالبت العشائر ما يسمى التحالف الدولي بتحقيق مطالبها بتحرير الموقوفين لدى قسد وأولهم قائد ما يسمى "مجلس دير الزور العسكري" أحمد الخبيل أبو خولة ورفاقه وفك الحصار عن المحاصرين بالحسكة وعودتهم إلى أهاليهم.

واندلعت الاشتباكات الاثنين الماضي بعد يوم من اعتقال ما تسمى "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة امريكيا الخبيل أبو خولة بعد دعوتهم لحضور اجتماع في مدينة الحسكة شمال شرقي البلاد.

وخلفت الاشتباكات ما لا يقل عن 10 أشخاص حسب نشطاء.