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الخميس 31 آب 2023 ساعة 21:07

بالفيديو.. هجوم على مطار مدينة بسكوف غربي روسيا وتضرر 4 طائرات

بالفيديو.. هجوم على مطار مدينة بسكوف غربي روسيا وتضرر 4 طائرات
وفي التفاصيل، أوضحت الوكالة أن السلطات قررت إغلاق المجال الجوي فوق مدينة بسكوف، القريبة من الحدود مع أستونيا، والمنطقة المحيطة بها.

وقال مسؤول في خدمة الحركة الجوية لـ"تاس": "في الوقت الحالي، تم تقييد المجال الجوي للمنطقة لرحلات الطائرات"، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية، أن المجال الجوي المحيط بمطار فنوكوفو في موسكو أغلق في وقت مبكر من الأربعاء.

وبالتوازي، كشف حاكم منطقة بسكوف ميخائيل فيديرنيكوف على "تلغرام"، أن الجيش الروسي يعمل على صد هجوم بطائرات مسيّرة على مطار المدينة.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام روسية، دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد فوق المطار، واستشهدت بمنشورات لسكان محليين سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار.

 
رقم : 1079217
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