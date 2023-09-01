الدفاعات الروسية تسقط مسيرات أوكرانية استهدفت موسكو ومحطة نووية في كورسك

وكتب عمدة موسكو سيرغي سوبيانين على "تيلغرام": "أحبطت قوات الدفاع الجوي بالقرب من ليوبرتسي محاولة أخرى لتحليق طائرة بدون طيار استهدفت موسكو".



كما صرح حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، بأن طائرتين بدون طيار أوكرانيتين هاجمتا محطة كورتشاتوف النووية في مدينة كورتشاتوف بالمقاطعة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمبنى إداري ومبنى سكني.



وكتب في قناته على "تيليغرام": "في الصباح، تعرضت منطقة كورتشاتوف لهجوم بطائرتين بدون طيار أوكرانيين ولحقت أضرار بمبنى إداري وآخر سكني".



وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيرة في مقاطعة بيلغورود، وقال حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف في قناته على "تيليغرام": "لقد اشتغلت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة بيلغورود، تم إسقاط مسيرة دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار".



ولضمان سلامة الملاحة الجوية، تم تأجيل 32 رحلة وإلغاء 20 في مطاري "فنوكوفو" و"دوموديدوفو" بموسكو صباح الجمعة.



وحتى الساعة 06.44 بتوقيت موسكو يوم الجمعة، تم تأجيل 15 رحلة جوية وإلغاء 6 رحلات في "فنوكوفو"، وتأخير 17 رحلة جوية وإلغاء 14 رحلة في "دوموديدوفو".

