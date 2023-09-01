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الجمعة 1 أيلول 2023 ساعة 07:48

خبير أمريكي: توسع "بريكس" سيعزز دورها على الساحة الدولية

خبير أمريكي: توسع "بريكس" سيعزز دورها على الساحة الدولية
وقال ساكس في حديث لوكالة "نوفوستي": "سيعزز توسع "بريكس" دور أعضائها ويمنحهم وزنا أكبر في المفاوضات الدولية".

وأضاف أن بين الآثار الأخرى لتوسع "بريكس" تعزيز "أوبك+"، والدور الرائد للمجموعة في الإنتاج العالمي.

وتابع: "يشهد العالم انتقالا عميقا إلى الطاقة الخالية من الكربون... وستلعب دول "بريكس" دورا رئيسيا ورياديّا في ذلك".

وتضم مجموعة "بريكس" في الوقت الراهن 5 دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وقبلت "بريكس" في قمتها مؤخرا في جنوب إفريقيا، عضوية الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات والسعودية اعتبارا من 1 يناير 2024.
رقم : 1079280
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