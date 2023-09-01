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الجمعة 1 أيلول 2023 ساعة 08:44

السودان.. مستشار في الدعم السريع يكشف مصير حميدتي بعد أنباء عن "اغتياله أو إصابته"

السودان.. مستشار في الدعم السريع يكشف مصير حميدتي بعد أنباء عن "اغتياله أو إصابته"
وقال مخير في تصريحات لوكالة انباء العالم العربي (AWP) إن قائد الدعم السريع "يقود المعارك ويقود كذلك عملا دبلوماسيا".

وأوضح أن هناك مسائل تتعلق بسلامة حميدتي، وأن قائد قوات الدعم سيظهر في الوقت المناسب.

وعن مدى استعداد الدعم السريع لاستئناف المفاوضات في منبر جدة، قال مخير إنهم لم يفارقوا جدة أصلا وإن وفدهم ظل هناك طوال الوقت، بينما كان وفد القوات المسلحة "يروح جيئة وذهابا".

وقال عضو المكتب الاستشاري في حديثه مع وكالة أنباء العالم العربي "نحن ننتظرهم في جدة، ولكن صبرنا قد ينفد".

واتهم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب.

ويدور منذ منتصف أبريل قتال عنيف بين القوات المسلحة السودانية بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي.
 
رقم : 1079287
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