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الجمعة 1 أيلول 2023 ساعة 08:58

المشاط: إن لم تحل القضايا الأساسية فسيكون الحل بأفواه الصواريخ والطائرات

المشاط: إن لم تحل القضايا الأساسية فسيكون الحل بأفواه الصواريخ والطائرات
وخلال ترؤسه اللقاء الموسع لتعزيز المشاركة المجتمعية للتخطيط وتنمية الخدمات بصعدة، أضاف المشاط أنَّ "صعدة كانت ولا زالت قلعة الصمود وقبلة الأحرار"، معتبرًا أنَّ "المجتمع اليمني هو مجتمع الخير، والعدو يعرف ماذا تعني صعدة".
 
وتابع رئيس المجلس السياسي الاعلى اليمني حديثه قائلًا: "نحن في حرب قذرة على كل المستويات وفي مواجهة 19 دولة وأمام أبغض عدوان في التاريخ"، مشيرًا إلى أنَّ على العدو أن يعرف بأن القضايا الأساسية إن لم تحل فإن الحل سيكون بأفواه الصواريخ والطائرات المسيرة بإذن الله".
 
هذا، ورأى المشاط أنَّ "السعودية عليها ضغط أميركي للهروب من الاستحقاقات الإنسانية في الملف اليمني"، مشددًا على أنَّ "السعودية هي المسؤول الأول عن العدوان على اليمن".
 
وأكَّد أنَّ "السعودية هي من جلبت هذا العدوان القذر وهي من تتحمل مسؤولية معالجة تداعيات هذا العدوان"، مشددًا على "الحرص الشديد فيما بيننا على وحدة الكلمة هو الضمان والرهان لأن نلجأ وندخل في النصر الكامل بإذن الله
 
وختم المشاط بالقول: "عندما قرر قائد حركة "أنصار الله" عبد الملك بدر الدين الحوثي وقرر معه أبناء شعبنا أن نقول لا للوصاية ونعم للاستقلال مهما قدمنا في سبيل هذا الهدف، فعلينا الاستمرار بنفس الروح الإيمانية والوطنية والمعنويات العالية".
رقم : 1079291
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