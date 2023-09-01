تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع شرق الخرطوم

وحسبما نقل موقع اخبار السودان, هز دوي الانفجارات أجزاء واسعة من أحياء شرق الخرطوم مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان.

وشن الجيش قصفاً مدفعياً من منطقة وادي سيدنا العسكرية بشمال أم درمان باتجاه مواقع قوات الدعم السريع.

وتجددت الاشتباكات بين الطرفين في محيط سلاح المهندسين جنوب أم درمان، مضيفين أن الاشتباكات شملت منطقتي أمبدة المنصورة وحمد النيل الواقعتين غرب سلاح المهندسين. وأن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة دارت حول مقر سلاح الإشارة التابع للجيش بمدينة الخرطوم بحري.

في حين، قالت قوات الدعم السريع إنها نفذت عملية نوعية تم من خلالها تدمير معسكر القوات الخاصة بمنطقة المرخيات أم درمان ومقتل المئات.