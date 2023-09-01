نصر الله يبحث مع عبد اللهيان التطورات في لبنان والمنطقة

لبنان (إسلام تايمز) - التقى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي وصل يوم أمس إلى لبنان في زيارة تستمر يومين.