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الجمعة 1 أيلول 2023 ساعة 10:28
نصر الله يبحث مع عبد اللهيان التطورات في لبنان والمنطقة
وذكرت قناة "المنار" أن نصر الله استقبل عبد اللهيان والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني في بيروت السيد مجتبى أماني.
وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1079310
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