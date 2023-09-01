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الجمعة 1 أيلول 2023 ساعة 10:37

الكيان الصهيوني | بن غفير يزيد من التضييق على الاسرى الفلسطينيين

الكيان الصهيوني | بن غفير يزيد من التضييق على الاسرى الفلسطينيين
ومن المفترض أن يبدأ تنفيذ الأمر ابتداءً من الأحد القادم، ووفقاً لمسؤولين في المنظومة الأمنية للعدو، فإن “بن غفير” فعل ذلك دون التنسيق المناسب مع الأجهزة الأمنية للعدو، ورغم معارضة مفوضة مصلحة سجون العدو “كاثي بيري” التي حذرته من العواقب.

يعتبر هذا القرار جزء من خطة “بن غفير” التعسفية لعقاب الأسرى، فقد أمر “بن غفير” سابقاً بمنع الخبز الطازج ومياه الاستحمام، إضافة للعقوبات الأخرى المفروضة على الأسرى والانتهاكات التي يتعرضون لها ومصادرة أدواتهم والعقوبات بالحبس الانفرادي والاعتداء على الأسيرات والحرمان من الزيارات.
رقم : 1079312
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