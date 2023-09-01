الزوار الإيرانيون في الأربعينية الحسينية يلامسون الثلاثة ملايين زائر

وقال اللواء سلامي في تصريح له خلال تفقّده لمعبر شلمجة الحدودي مع العراق في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران فيما يتعلق بالأنشطة الدعائية للعدو التي يتم تنفيذها من أجل التأثير على مراسم الأربعين إن "حضور زوار الأربعين يشكل صفعة قوية على أفواه أعداء الإسلام"، وأضاف: "لقد أصيب الأعداء بعمى الألوان الروحي والسياسي والديني ويريدون التأثير على هذا التجمع العظيم للعالم الإسلامي، بينما يصبح هذا التجمع أكثر حيوية وتألقًا كل عام"، وتابع "هذه المراسم تقام بصورة أفضل مما كانت عليه في السنوات السابقة وقد بذلت جهود كثيرة حتى يتمكن الناس من الاستمرار في التحرك بسهولة".



وأكد أن رسالة الأربعين هي "رسالة الحب والولاء لأبي عبد الله الحسين (ع) والتضحية على الطريق الذي سار عليه الإمام من أجل العدالة والحرية والإسلام".



كذلك أعلن المتحدث باسم لجنة زوار الأربعين الإيرانية في العراق، حجة الاسلام غلام رضا أباذري أن عدد الزوار الإيرانيين الذين دخلوا العراق لغاية الآن بلغ مليونين و700 ألف زائر.

وقال أباذري في تصريح: "حسب الإحصائيات التي وصلت إلينا حتى الخميس 31/08/2023، فقد بلغ عدد الزوار الإيرانيين الذين دخلوا إلى العراق حوالي مليونين و700 ألف، منهم مليونان و 200 ألف متواجدون في كربلاء.



وأضاف أباذري: "نظرًا للازدحام الذي تشهده مدينة كربلاء المقدسة ونقص البنى التحتية فيها، فإننا نرجو من زوارنا الأعزاء إنهاء زيارتهم في أسرع وقت ممكن لإتاحة الفرصة للزوار الذين يعبرون الحدود حاليًا والسائرين على الطرق المؤدية إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين (ع)".