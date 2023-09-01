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الجمعة 1 أيلول 2023 ساعة 11:22

تعليق عضوية الغابون في الاتحاد الافريقي

تعليق عضوية الغابون في الاتحاد الافريقي
وأوضحت إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي، أن الاتحاد قرر خلال اجتماع طارئ لمجلس السلم والأمن، تعليق مشاركة الغابون في مختلف أنشطته وأجهزته ومؤسساته لحين عودة النظام الدستوري في البلاد, حسبما نقل موقع الاخبار.

وطمأن الناطق باسم المجلس العسكري أولريك مانفومبي بأن الغابون ستحترم جميع التزاماتها الداخلية والخارجية تجاه المانحين والشركاء في التنمية.

ومن جانب آخر، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس أنها ستعقد اجتماعا قريبا، من أجل تحديد كيفية الرد على ضباط الجيش في الغابون.
 
رقم : 1079321
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