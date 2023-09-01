"الجهاد الإسلامي" تنعى شهيد طوباس وتُشيد ببسالة مجاهديها في التصدي للعدوان

وقالت الحركة في بيان: "ننعى إلى جماهير أمتنا وشعبنا، الشهيد البطل عبد الرحيم فايز غنام (36 عامًا)، الذي ارتقى إثر إصابته برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام بلدة عقابا بطوباس المحتلة".



وأكدت "الجهاد الإسلامي"، أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا على امتداد ساحات المواجهة لن تثنيه عن مواصلة المقاومة، وإن دم الشهداء لن يضيع سدى، وسيشكل فتحاً مبيناً لتحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا.



وأضافت: "نشد على سواعد مجاهدينا في كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس، الذين تصدوا بكل بسالة وقوة لعدوان الاحتلال ووجهوا له ضربات نوعية، وأفشلوا مخططه باعتقال أحد المجاهدين، ونشيد بجماهير شعبنا وهتافاته للكتيبة وأبطالها الميامين".