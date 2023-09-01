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الجمعة 1 أيلول 2023 ساعة 18:05

أميرعبد اللهيان: القمة المقبلة لمنظمة 'ايكو' فرصة لتعزيز التقارب

أميرعبد اللهيان: القمة المقبلة لمنظمة
وكتب أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إیکس" (تویتر ) لمناسبة اليوم الوطني لاوزبكستان: نهنئ الشعب الأوزبكستاني والحكومة ووزير الخارجية بذكرى استقلال هذا البلد.
 
وقال: من المؤمل أن نشهد، في ظل إرادة وجهود البلدين، قفزة في تطور العلاقات.
 
وأضاف وزير الخارجية: إن قمة منظمة التعاون الاقتصادي المقبلة ستكون فرصة مهمة لتعزيز التقارب وإيجاد الارضية لتوسيع أقصى قدر من المشاركة لصالح المنطقة.
 
كما كتب أمير عبد اللهيان في تغريدة أخرى على موقع "إیکس": اهنئ الشعب الماليزي والحكومة ووزير الخارجية بذكرى اليوم الوطني.
 
وأكد: أن إيران لا تضع أي حدود على تطور العلاقات مع ماليزيا وسنشهد قريباً قفزة في العلاقات على مختلف المستويات مع صياغة خطة للتعاون الاستراتيجي طويلة الامد بين البلدين.
رقم : 1079355
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