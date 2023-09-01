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الجمعة 1 أيلول 2023 ساعة 18:30
امام جمعة طهران..

عضوية ايران في شنغهاي وبريكس تظهر فاعلية اداء الحكومة دوليا

عضوية ايران في شنغهاي وبريكس تظهر فاعلية اداء الحكومة دوليا
وقال امام جمعة طهران الموقت في خطبة صلاة الجمعة لهذا الاسبوع في طهران، في الاونة الأخيرة، وتماشيا مع سياسة ازالة الدولرة والأحادية، فان حضور الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة البريكس يشكل قوة لهذه المنظمة وموضع ترحيب بها.
 
وقال : ان ترحيب حكومات الدول المجاورة أو القوى العظمى في الشرق أو دول أميركا اللاتينية بزيارة الرئيس آية الله رئيسي الى هذه البلدن مؤشر على ان أنهم يرون إيران كدولة قوية ذات قيادة ذكية.
 
واضاف امام جمعة طهران: عندما يرون مسؤولينا متناغمين مع القيادة، يعرفون أن التواصل مع هذا الشعب والتنسيق مع هذه الحكومة يساعد أيضاً على أمنهم واقتصادهم ومصداقيتهم.
 
واشار الى ان الانشطة السياسية لوزارة الخارجية وتواجد رئيس الجمهورية في المحافل الدولية مظهر من مظاهر فخر الثورة الاسلامية والوطن وحكمة القائد الثورة الاسلامیة.
 
واشار حجة الاسلام کاظم صدیقي في خطبة صلاة الجمعة الى مراسم الاربعين الحسيني وقال : ان الحكومة بمختلف اجهزتها ومؤسساتها لم تترك شيئاً ولم تأل جهدا في خدمة زوار الأربعين.
 
ووصف مراسم الأربعين بانها ظاهرة ملحمية وعقلانية وسياسة ثقافية جديدة وحركة قوية، وقال: إن حركة الأربعين حركة عفوية وشعبية من دون ميزانيات حكومية خاصة، وان الجميع فخورون بخدمة الزوار.
 
واشار الى مشاركة الايرانيين وباقي الدول وخاصة الشعب العراقي في استضافة زوار الأربعين وقال ان العراقيين نموذج للشعوب الاخرى في خدمة الزوار.
رقم : 1079360
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