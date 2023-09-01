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الجمعة 1 أيلول 2023 ساعة 20:30

حماس تحذر من مخططات الاحتلال التهويدية للأقصى

حماس تحذر من مخططات الاحتلال التهويدية للأقصى
وخلال وقفة إسناد للقدس والضفة نظمت في غزة اليوم الجمعة، أشار قاسم إلى أن بدء الأعياد اليهودية قد شهد زيادة ملحوظة في أعمال الاقتحامات والجرائم في المسجد الأقصى، محذرا من تداعيات هذه الأحداث، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني والمقاومة لن يسمحوا بأي عدوان على المسجد الأقصى أو تجاوز للخطوط الحمراء.
 
وأكد قاسم أن القدس تظل مفجرة الثورات والانتفاضات، وأن المسجد الأقصى يعد خطا أحمر لا يمكن التعدي عليه، محذرا من أن أي تصعيد في العدوان على المسجد الأقصى خلال فترة الأعياد اليهودية سيفتح باب المعركة المفتوحة في كل الساحات.
 
وأكد الناطق باسم حركة حماس أن الأسرى الفلسطينيين خط أحمر، وأن أي عدوان عليهم يعتبر عدوانا على جميع الشعب الفلسطيني.
 
وأشار إلى أن المقاومة لن تتردد في اتخاذ جميع الوسائل الضرورية لمنع الاحتلال الإسرائيلي من التصعيد ضد الأسرى، وستقوم بالدفاع عنهم بكل الوسائل الممكنة.
 
وشدد قاسم على أن الاحتلال والمستوطنين لن يكونوا بأمان في كل مناطق الضفة الغربية طالما يواصلون العدوان والاستيطان، وأن المقاومة الفلسطينية مستعدة للدفاع عن حقوق الأسرى والمقدسات بكل قوة.
 
وقال قاسم إن المقاومة الفلسطينية تزداد حضورا وتأثيرا، وأنه لا يمكن لأي جهة أو عامل أن يوقف هذا النهج الصلب للمقاومة، مشيرا إلى أن المقاومة تمتد على طول الجغرافيا في الضفة الغربية، وأن العدو الصهيوني يجد نفسه عاجزا أمام قوتها وعزمها.
 
وأعلن قاسم أن الضفة الغربية ستدخل قريبا في مرحلة المقاومة الشاملة في كل مدينة وقرية وشارع، وأنها ستكون قادرة على مواجهة جنود الاحتلال الصهيوني في كل مكان.
 
ودعا قاسم المجتمع الدولي والأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم وحماية المقدسات والمسجد الأقصى من التهديدات والعدوان.
رقم : 1079386
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